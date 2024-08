Meteen stevig pak rammel van Club NXT: Lokeren-Temse zal rentree in profvoetbal snel willen vergeten

Allerminst de terugkeer in het profvoetbal waar ze in Lokeren van gedroomd hadden. Op het veld van Club NXT verloor de nieuwkomer in de Challenger Pro League met afgetekende 4-0-cijfers. Al aan de rust was het kalf verdronken voor Lokeren-Temse, na 45 minuten keek het tegen een driedubbele achterstand aan.