Patro Eisden neemt dankzij Bammens kleine bonus mee uit Lokeren in finale van Promotion Play-offs

De droom van promotie naar eerste klasse is weer wat groter geworden bij Patro Eisden. In de heenwedstrijd van de finale in de Promotion Play-offs won het met 1-2 bij Lokeren-Temse. Volgende week mogen de Limburgers het in eigen stadion proberen af te maken. De winnaar speelt tegen de nummer 2 uit de Relegation Play-offs voor een plekje in de Jupiler Pro League.