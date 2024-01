Wedstrijd vanavond tussen Lommel en Beerschot uitgesteld, nog 2 wedstrijden ondergesneeuwd

Geen Lommel tegen Beerschot vanavond in de Challenger Pro League. Door de sneeuwval in Limburg is het veld van de tweedeklasser niet speelklaar geraakt. "Na een keuring van de scheidsrechter werd er geconcludeerd dat het niet veilig is om de wedstrijd door te laten gaan", klonk het bij de club. Ook Francs Borains tegen Oostende en Dender-Seraing zullen zaterdag niet doorgaan.