Leider af? Sterk Beerschot smeert Lommel nieuwe nederlaag aan

Zulte Waregem wrijft zich in de handen.

De tweede in de tweede klasse zag leider Lommel SK vandaag ten onder gaan tegen Beerschot.

De thuisploeg toonde zich vanaf de eerste minuut de betere ploeg. Het drukte de bezoekers plat in de beginfase en verzilverde die dominantie op het half uur met een lage schuiver van kapitein Sanussi.

Beterschap in de tweede helft kwam er niet voor Lommel. Integendeel, Beerschot pikte de draad gewoon weer op en beloonde zichzelf - twintig minuten voor het einde - opnieuw via Nzita, die een knappe combinatie in doel prikte.

Lommel pakte nog rood, maar pikte in het slot alsnog zijn doelpuntje mee. Al was dat slechts een pleister op een houten been.

Lommel stelt zich zo bloot aan een mogelijke machtsovername van Zulte Waregem, dat slechts twee punten minder telt en dit weekend nog aan de bak mag tegen Luik.

In de andere vrijdagwedstrijd van de Challenger Pro League won Deinze met 3-2 van Jong Genk.