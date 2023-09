Jelle Vossen trapt Zulte Waregem met twee goals naar zege in derby tegen Deinze

In de West-Vlaamse derby tussen Zulte Waregem en Deinze hoopten beide buren komaf te maken met een kwalijke statistiek. Zulte Waregem had thuis nog niet gewonnen in 1B, Deinze nog niet op verplaatsing.

Het was Deinze dat op het halfuur voor het eerst de opening vond. De buitenspelval bij Essevee werd knullig opgeheven, waardoor Staelens kon uitbreken. Die bediende de vrijstaande Mertens voor doel: 0-1.

Zulte Waregem moest reageren en verhoogde na de rust het tempo aan de bal. Dat leverde al snel meer druk op, maar voor de gelijkmaker was het wachten tot de zeventigste minuut.



Na een snelle combinatie in één tijd werd Vossen bediend door Vormer. De aanvoerder kapte Prychynenko vlot uit en legde de gelijkmaker netjes in de verre hoek.



Vossen was nu helemaal los. Vijf minuten later belandde een afgeblokt schot van Gano voor de voeten van zijn spitsbroeder, en die ramde in één tijd de 2-1 binnen.



Met nog een kwartier op de klok probeerde Deinze een nieuwe uitnederlaag te vermijden, maar tevergeefs. Essevee hield stand en boekt zo zijn eerste thuisoverwinning in de Challenger Pro League.

In de stand komt het aan de leiding, maar Lommel kan zondag tegen Francs Borains het stokje alweer overnemen.