Jong Genk pakt op miraculeuze wijze nog drie belangrijke punten in Virton

Virton tegen Jong Genk was de wedstrijd van de laatste tegen de voorlaatste. Dat had geen impact op het spelniveau, want het werd een bijzonder leuk duel.

In de eerste helft speelden de jonkies uit Genk goed voetbal, maar dat leverde geen doelpunten op. De beste kans was voor Dudouit van Virton, maar hij knalde onbegrijpelijk over.

Na de pauze voetbalde Jong Genk maar een echte kans bij elkaar. Of beter dat deed Beniangba in zijn eentje. Hij maakte een prachtig doelpunt (zie video).

De thuisploeg uit de provincie Luxemburg zette daarop een offensief in dat gezien mocht worden. Virton kreeg kans na kans op de gelijkmaker, maar doelman Penders onderscheidde zich enkele keren.

In de allerlaatste minuut van de extra tijd werd zelfs nog een bal van de lijn gehaald door verdediger Et-Taibi.

Jong Genk doet een bijzonder goede zaak in de strijd tegen degradatie. Het heeft zelfs nog een inhaalwedstrijd tegen SL16 te goed. De degradatieplay-off wordt met zes ploegen gespeeld, de punten worden niet gehalveerd en enkel de laatste zakt volgend seizoen uit de Challenger Pro League.