Lierse K. zet Beerschot een fikse hak met buitenspelgoal

Beerschot kreeg net voor de rust een opdoffer te verwerken. Na een flipperkastmoment voor het doel van de bezoekers kon Tabekou met meer geluk dan wijsheid de bal in doel werken: 1-0 voor Lierse K.

Wat nog moeilijker was voor Beerschot om te verwerken, was dat Tabekou in buitenspelpositie stond bij de goal.

Beerschot probeerde het tij te keren na de pauze, maar kwam niet echt tot uitgespeelde kansen. De leidde tot frustraties en na het laatste fluitsignaal kookten de potjes even over. Dat veranderde niks aan de uitslag: 1-0. Lierse K springt zo naar de vierde plaats, Beerschot ziet leider RWDM verder uitlopen.