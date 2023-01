BEKIJK: Beveren verliest kostbare punten, nieuwe Standard-aanwinst scoort al na 2 minuten

Dat was ook Standard niet ontgaan. Het lokte de Pool naar Luik. Buksa bedankte zijn nieuwe club voor dat vertrouwen en zette zijn naam - in zijn eerste optreden - na twee minuten al op het scorebord tegen SK Beveren.

De Poolse spits werd deze middag nog aan het publiek voorgesteld als nieuwe aanwinst van de Rouches. Buksa speelde eerder dit seizoen - op uitleenbasis van Genoa FC - al 16 wedstrijden voor de beloften van OH Leuven en scoorde er vijf maal.

De jonkies van Standard drukten gewoon door en verrasten titelkandidaat SK Beveren op het uur met een tweede treffer. Verdedigende middenvelder Noah Dodeigne zette de Rouches op rozen.

Beveren - dat vandaag kans had om opnieuw leider te worden in de Challenger Pro League - timmerde nog een slotoffensief in elkaar, maar het offensief kwam net te laat.

Thierno Barry zorgde 10 minuten voor tijd voor de aansluitingstreffer en in het absolute slot bracht David Hrnčár de bezoekers nog langszij. Met een puntje had Beveren echter niet genoeg om opnieuw de leiding te nemen.