Ook Lierse kan RWDM niet afremmen: 4e zege op een rij en koppositie

Wedstrijdgegevens

Lierse komt knullige owngoal niet meer te boven

Terwijl Lierse al 4 competitiematchen op een rij niet had verloren, had RWDM er 3 op een rij gewonnen. Een clash tussen 2 teams in vorm dus, maar die was al binnen een kwartier beslist.



Doelman Delanghe was nog niet helemaal wakker, want bij de snelle 0-1 viel hij met de bal in zijn handen in zijn eigen doel.

Delanghe in de touwen, letterlijk, en Lierse in de touwen, figuurlijk, na de 0-2 van de Ierse verdediger Jake O'Brien.



Lierse had het vlak voor de rust nog spannend kunnen maken, maar de kopbal van Cools raakte de lat. In de 2e helft dacht RWDM vooral aan verdedigen en dat lukte enkel in de toegevoegde tijd niet, toen Naessens alsnog kon scoren.