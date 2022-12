Beveren geraakt niet voorbij rode lantaarn Virton op knoerthard veld

De wedstrijden van Lierse, Dender en leider Beerschot gaan dit weekend niet door. Reden? De vrieskoude.

Diep in de provincie Luxemburg hebben ze vanmiddag wel gevoetbald. Zeer tegen de zin van Beveren keurde de scheidsrechter het knoertharde veld van Virton goed.

Barry en Costa deden hun best voor de bezoekers, maar de bal wilde er niet in. En toen Costa scoorde, telde zijn doelpunt niet. Omdat Barry in de fout was gegaan.

0-0 dus. Bovenaan het klassement staat Beveren nu op gelijke hoogte met Beerschot. Het team uit Antwerpen heeft een match minder gespeeld. Virton blijft 12e en laatste.