Lommel leeft weer op met 15 op 15

Doelpunten:

De mooiste van de avond? Dan kiezen we voor het openingsdoelpunt. Thordarson schilderde bal knap in de haak.

Wuytens scoorde met een kopbal, invaller Metinho legde de eindstand vast met een lob.

In 1B zijn de teams nu toe aan een break. Over een maand pikt Lommel de draad weer op met een match tegen Club NXT. De beloften van Standard voetballen in het derde weekend van januari tegen Jong Genk.