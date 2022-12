RWDM triomfeert in de Brusselse derby tegen RSCA Futures

Heel wat afgelastingen of slecht bespeelbare velden in de Challenger Pro League dit weekend, maar niet in Brussel. Geen sneeuw of ijs te bespeuren op het verwarmde veld van het Astridpark en dus ook geen twijfels of de derby tegen RWDM wel kon doorgaan.

De match brak pas open na de rust, toen de 17-jarige Enock Atta Agyei een assist van Lucas Stassin verzilverde. Lang konden de Anderlecht-jonkies niet genieten van hun voorsprong, want RWDM prikte meteen tegen. Na een knappe aanval zorgde Mickaël Biron voor de snelle gelijkmaker.

De bezoekers roken bloed en trokken in het vervolg van de 2e helft het laken helemaal naar zich toe. Twintig minuten voor tijd kopte Vorogovskiy de 1-2 tegen de touwen, Anderlecht kon niet meer reageren.

In de stand komt RWDM met 34 punten op één punt van de leiders Beerschot en SK Beveren (35 punten). Beerschot heeft wel nog een wedstrijd minder gespeeld, het duel tegen Deinze werd uitgesteld. RSCA Futures is 7e met 26 punten.