Leider Beerschot komt met schrik vrij in Dender en pakt 5e zege op een rij in Challenger Pro League

Dender-Beerschot 2-3

Bezoekers maken 2 snelle goals

Dender legde de nadruk op verdedigen en liet de bal aan de bezoekers, die resoluut naar voren trokken. Op het kwartier kreeg Beerschot een penalty, toen Rowell Rigo onderuithaalde. Baeten bleef koel: 0-1.



Twee minuten later was die voorsprong verdubbeld: Rigo speelde weer een rol met een corner. De bal belandde in de voeten van Verlinden, die met een laag schot doelman Gies vloerde.



De 0-3 was dichter bij dan de 1-2. Een knappe actie van Baeten en Verlinden stuitte op Gies. Pas enkele minuten voor het einde van de eerste helft was er de eerste echte Dender-kans langs Myny, die hoog over trapte. Aan de overkant hield Gies Beerschot en Baeten van een doelpunt.



Op het uur kwam de derde bezoekende goal er toch: Thorisson werkte een rebound in doel. Beerschot bleef domineren, maar Dender kwam opzetten: de bal van Cukur werd van de lijn gekeerd.



De thuisploeg putte moed en een dubbele wissel in de 72e minuut loonde. Invaller Ngongo scoorde meteen na een slechte terugspeelbal. Drie minuten later was het 2-3 langs Atteri.



Dender zette nog alles op alles om een 9e nederlaag te vermijden, maar de elfde zege van Beerschot was een feit. Dat telt nu 4 punten meer dan Beveren. De eerste achtervolger speelt vanavond om 18 uur in Deinze. RWDM, dat gisteren verloor van Club NXT, telt evenveel punten als Beveren.