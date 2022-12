Beveren dankt geweldige Mbokani en draait bovenaan mee in 1B na vlotte zege in Deinze

Beveren is dit seizoen een van de titelpretendenten in 1B. De ploeg van coach Wim De Decker moest dan ook winnen op bezoek bij middenmoter Deinze als het de kloof met leider Beerschot klein wilde houden.



Bij Deinze zag Liam Fraser, de Canadese international die vorige week nog op het WK in Qatar zat, vanop de bank hoe Sander Coopman iets voorbij het halfuur de score opende, na een prinsheerlijke assist van Dieumerci Mbokani.



Beveren was de betere ploeg en kwam via Thierno Barry vlak na de rust op 0-2, na een strafschop. Deinze sloeg nog voor het uur terug via Joachim Carcela-Gonzalez, maar het laatste woord was aan "Dieu".



Met een subtiel wippertje zorgde Mbokani in minuut 72 voor de bevrijdende 1-3, tien minuten voor tijd zette de spits ook nog de 1-4 op het bord. Beveren doet zo wat het moet en blijft bovenin goed meedraaien in 1B.