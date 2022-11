BEKIJK: Schouterden met prachtgoal vanaf de middenlijn, maar Lierse verliest

Bekijk de goal van Nils Schouterden

In de Challenger Pro League wordt er gewoon gevoetbald tijdens het WK en daardoor moest Deinze het doen zonder Liam Fraser, die in Qatar zit met Canada.

Het draaide ook niet meteen bij de thuisploeg, Dylan De Belder miste op het halfuur een strafschop. Maar hij maakte zijn fout in de 34e minuut goed door zijn naam alsnog op het scorebord te zetten. Hij kreeg wat hulp van de doelman van Lierse. Die bokste eerst een voorzet weg, maar de bal rolde in de voeten van een andere tegenstrever en zo kon De Belder uiteindelijk in een lege kooi koppen.

Het openingskwartier van de tweede helft leverde spektakel op: Nils Schouterden bracht Lierse langszij. Hij zag de Deinze-doelman wat ver uit zijn goal staan en stuurde de bal vanaf de middenlijn richting doel: 1-1, euforie op de bank bij de bezoekers.

Maar het feest duurde niet lang: Dansoko bezorgde de Oost-Vlamingen vrijwel meteen een nieuwe voorsprong. Op het uur moest Deinze met een man minder voort na een tweede gele kaart voor Steve De Ridder, maar Lierse kon daar niet meer van profiteren. Deinze springt dankzij de overwinning naar de 7e plaats in de tussenstand, Lierse Kempenzonen is na een recente 3 op 12 afgegleden naar de 5e plaats.