RWDM stuurt Lommel met forfaitcijfers huiswaarts en blijft gedeeld aan leiding

Na 8 minuten mocht RWDM voor het eerst vieren. Biron opende de score voor de thuisploeg. Lommel kon niet meteen reageren en slikte voor rust een tweede treffer.

RWDM voelde dat het controle had over de partij en koos zijn momenten om door te drukken. In drie dolle minuten zorgden twee owngoals bij de bezoekers voor een ruime 4-0-voorsprong. In het slot zette Oyama de forfaitcijfers op het bord.

SK Beveren ziet de ploeg uit Molenbeek weer naast zich wippen aan de leiding in de Challenger Pro League. Beide teams tellen 27 punten uit 13 wedstrijden. Eerste achtervolger Beerschot blijft hangen op 4 punten.