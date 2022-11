Lierse K. stort na rode kaart in, SK Beveren scoort daarna aan de lopende band

Doelpunten:

Uitslag is een vertekend beeld

Lierse K. en SK Beveren hadden donderdag nog 120 minuten gespeeld in de beker van België.

Hun penaltyreeks tegen Anderlecht en Antwerp hadden ze bovendien verloren, maar Lierse had die opdoffer het best verteerd.

Vekemans stond, net als tegen RSCA, ook nu weer aan het kanon op het Lisp.

Tabekou, een andere doelpuntenmaker donderdag, werd na 50 minuten echter een antiheld met zijn strenge rode kaart.

Daarna kreeg de wedstrijd een ander gezicht. In het laatste halfuur van de match velde een efficiënt Beveren een veel te hard verdict met liefst 5 doelpunten.

Een walk-over? De match was veel meer in evenwicht dan het resultaat doet vermoeden, of toch tot die rode kaart.

In de stand zet het RWDM op 3 punten, maar zij spelen vanavond nog tegen Lommel.