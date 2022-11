Club NXT pakt punt na geanimeerde slotfase tegen de RSCA Futures

RSCA Futures is voorlopig de beste belofteploeg in de Challenger Pro League en wilde dat tegen rivaal Club NXT vandaag ook bewijzen. Een overwinning in het Schierveldestadion betekende meteen ook de eerste plaats in het klassement voor paars-wit.

Toch waren de waardeverhoudingen tussen de jonkies van beide grootmachten zeer gelijkaardig. Het spel ging de volledige wedstrijd gretig op en neer.

Dat Senne Lammens met Simon Mignolet het trainingsveld deelt, werd in het eerste halfuur wel zeer duidelijk. Tot twee keer toe pakte de jonge doelman uit met een uitstekende save. Aan de overkant zorgde de dribbelvaardige Shion Homma met een knappe krulbal voor de 1-0. De thuisploeg mocht als eerste vieren.

Maar de homeparty was geen lang leven beschoren. Enkele minuten later bewees Stassin waarom hij bij de A-kern van Anderlecht werd gehaald. De topschutter van de Anderlecht-jonkies trapte zich vandaag ook naar de topschutterstitel in 1B.