Beerschot toont zich in eigen huis een maatje te groot voor rode lantaarn Virton

Rode lantaarn Virton heeft opnieuw geen punten kunnen sprokkelen in de Challenger Pro League. Op het Kiel was Beerschot met 3-0 een maatje te sterk. De thuisploeg behoudt door de vlotte overwinning voeling met de top van het klassement. Virton is de slechtste leerling van de klas met slechts 9 punten.