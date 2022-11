Le Joncour knalt RWDM met loeiharde volley naar de leidersplaats

RWDM moest vandaag winnen om opnieuw over SK Beveren naar de eerste plaats van de Challenger Pro League te springen. Het moest daarvoor de bus naar Dender nemen.

Die rit was duidelijk in de benen gekropen van ploeg-in-vorm RWDM. Het begin van de wedstrijd had alles weg van een staakt-het-vuren.

Pas na 20 minuten was de eerste echte doelkans een feit. Meteen prijs. Bryan Smeets haalde zijn penseel boven en schilderde de bal pal op het hoofd van Jake O'Brien, die het leer hard tegen het net kopte. Toch ging het feestje niet door. De scheidsrechter had te veel handtastelijkheden in de grote rechthoek gezien.

Op het uur kreeg RWDM een herkansing wanneer Smeets zich nogmaals achter een stilliggende bal mocht scharen. Deze keer vierden de bezoekers wel. Florian Le Joncour nam de voorzet van zijn ploegmakker meteen op de slof en ramde de bal staalhard in de winkelhaak.

Een pareltje dat RWDM voorlopig de eerste plaats oplevert. Dichtste achtervolger SK Beveren kan morgen opnieuw haasje-over doen als het wint tegen Club NXT.