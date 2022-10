RWDM zet topper tegen Lierse naar zijn hand en is nieuwe leider

De topaffiche met als inzet de leidersplaats in de Challenger Pro League heeft een Brusselse winnaar opgeleverd. RWDM neemt de eerste plaats van Lierse Kempenzonen over, al kan SK Beveren er later vanavond nog over springen. De fans van RWDM kregen alleszins al enkele mooie goals te zien vandaag, bekijk ze hieronder.