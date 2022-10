Lommel kan na 3 nederlagen op een rij eindelijk nog eens winnen

Een 7e plaats in het klassement, daar zal moederclub Manchester City ongetwijfeld niet tevreden mee geweest zijn. Bovendien slikte Lommel de voorbije weken tegengoals bij de vleet: 10 in 3 matchen.



Daar leek aanvankelijk geen verbetering in te komen, want Yann Mabella zette Virton op voorsprong.



Toen de gelijkmaker van Attah Kadiri lang op het bord bleef staan, leek het alsof de koningen van de draw - Virton speelt 60% van zijn matchen gelijk - weer zouden toeslaan.



Maar eerst de jonge Belgische Algerijn Rafik Belghali en in de slotfase de Spanjaard Eric Monjonell dachten daar anders over: 3-1.



Door die 3 punten extra dicht Lommel (voorlopig) het kloofje met de top 6, die op een zakdoek van elkaar ligt. Virton ziet Deinze over zich springen en laat in de stand enkel nog Jong Genk achter zich.