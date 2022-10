Efficiënt Dender smeert Anderlecht-beloften 2e nederlaag op een rij aan

De Anderlecht-beloften waren tot vorige week nog de trotse leider in 1B. Tegen de Genk-beloften slikte paars-wit een eerste nederlaag.

Ook tegen Dender, dat gedeeld laatste stond, ging RSCA Futures de boot in. El Hadj, Abdulrazak, Lissens en co namen nochtans de bovenhand voor de rust. Maar dat resulteerde niet in een goal.

Dender was wel trefzeker: Marzo opende de score in de 12e minuut, Borry volgde dat voorbeeld na 12 minuten spelen in de 2e helft.

Anderlecht blijft op de 3e plaats staan naast Lierse K. (dat morgen Lommel ontvangt). Dender springt naar de 9e plaats.