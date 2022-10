Lierse K. herovert leiderspositie dankzij 3 goals in 5 dolle minuten

Alle goals vallen voor de rust

De toeschouwers op het Lisp kregen waar voor hun geld in de eerste helft.

Lommel mocht als eerste juichen na een knappe kopbalgoal van Martinez. De hemelsluizen huilden mee met de Lierse-fans en de wedstrijd werd 10 minuten stilgelegd door hevige regenbuien.



Toen de hemel opgeklaard was, kreeg Lommel een koude douche. In 5 minuten tijd walste Lierse K. over de bezoekers heen.

Eerst vlamde Van Acker op het halfuur een vrije trap in de linkerbenedenhoek. Nog geen minuut later pakte Schouterden uit met een knal naar de scherpste hoek.



En nog eens 4 minuten later zoog Lierse K. haar prooi helemaal leeg. Nadat een mislukte voorzet de paal had geraakt, duwde Vekemans de bal in de rebound binnen.



Lommel kwam in de 2e helft nog ruiken aan de aansluitingstreffer, maar de bal strandde op de binnenkant van de paal.

Lierse K. duwt zo Beveren van de leiderstroon, dat eerder vandaag met 3-1 de boot inging bij RWDM. Lommel heeft de voeling met de top 6 nu helemaal verloren.