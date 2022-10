Een wel heel controversiële penalty bezorgt Club NXT spectaculaire zege in Lommel

Bekijk de bewuste fase en de penalty

Zeven goals in spektakelduel in Lommel

Aan het rustsignaal zag het er al goed uit voor de Brugse beloften: Kyriani Sabbe (8.) en Romeo Vermant (34.) hadden voor een dubbele voorsprong gezorgd. Maar in de tweede helft liep het aanvankelijk helemaal fout.

Lommel vond een extra versnelling en dankzij twee goals van invaller Alonso Martinez (53' en 69') en eentje van Metinho (80') stak de thuisploeg een hand uit naar de zege.

Toch zou Club NXT alsnog met de 3 punten naar Brugge trekken. Noah Mbamba maakte gelijk en in de slotfase kregen de Brugse beloften ook een handje hulp van de scheidsrechters. Die legden de bal op de stip na een trekfout die duidelijk buiten de zestien was gebeurd.

Maar in de Challenger Pro League is er geen VAR en dus kon Vermant het cadeautje vanaf de stip uitpakken: 3-4. Het is de tweede opeenvolgende overwinning voor Club NXT, waarmee ze haasje-over doen met Lommel in de stand.