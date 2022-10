Beveren blijft jonkies van Anderlecht op de hielen zitten na gemakkelijke avond in Dender

Die mooie vooruitzichten gaven de mannen uit het Waasland duidelijk een boost . Dieumerci Mbokani is nog niet speelgerechtigd, dus nam Thierno Barry voor de tweede week op rij de spitspositie in. Na vijf minuten greep hij al zijn kans. Een droomstart voor geel-blauw.

SK Beveren is uitstekend aan het seizoen begonnen. De ploeg van Wim De Decker, voormalig assistent-coach van AA Gent, had vandaag uitzicht op de leidersplaats in de Challenger Pro League. Als het zelf won én de futures van Anderlecht lieten punten liggen, sprong het naar de koppositie.

Dender deed zijn uiterste best om zich weer in de wedstrijd te knokken in de eerste helft, maar tot overmaat van ramp werd de bal net voor de rust op de stip gelegd. Kobe Cools werd met rood vroegtijdig naar de kleedkamer gestuurd. Lucas Ribeiro Costa zette de elfmeter feilloos om.



Beveren haalde de tweede helft de voet van het gaspedaal. Met 11 man had Dender het al moeilijk, maar met 10 was het haast onbegonnen werk om de bakens nog te verzetten. In de slotminuten kon Barry zelfs nog zijn tweede tegen het net prikken.

Ook de jonkies van Anderlecht deden hun plicht tegen Virton (3-1). Beveren moet dus nog minstens een weekje wachten op de leidersplaats.