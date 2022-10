De Belder schenkt Deinze broodnodige driepunter tegen Lommel

Een duidelijke opdracht bij Deinze: drie punten pakken tegen Lommel. De ploeg van Van Eck scoorde voorlopig een magere 5 op 21.



De Belder kreeg na het halfuur een penalty en zette die simpel om. De keeper koos een hoek, de aanvaller van Deinze niet.



Een deugddoende voorsprong gaf de thuisploeg vleugels voor de rust. Niet veel later verdubbelde Quintero de score.



In de tweede helft nam Lommel het roer in handen en probeerde het kansen in elkaar te boksen, maar slaagde daar nauwelijks in. De verdediging van Deinze hield vast aan de voorsprong.



De Belder gaf Lommel de doodsteek in het slot. Voor het eerst sinds 19 augustus kan het team nog eens proeven van de zege.