Goal van Mbamba levert Club NXT geen zege op in doelpuntenkermis

Met 2 goals in 10 minuten begon het duel in de provincie Luxemburg veelbelovend. Mbamba was goed gevolgd na een vrije trap en wiste de vroege openingsgoal van Virton uit door van dichtbij binnen te trappen.

De Club-beloften kregen vleugels en Sabbe pegelde de 1-2 even later met zijn rechter binnen.

Nog voor de rust zag Club NXT haar voorsprong in rook opgaan door een heerlijke vrije trap van Droehnle.

Toen de Japanner Homma na een knappe borstcontrole de 2-3 op het bord zette, leek Club NXT lange tijd op weg naar een driepunter. Totdat invaller De Smet oude bekende Hervé Kage onderuithaalde in de zestien. Anne miste de penalty niet: 3-3.

Nog in 1B legde Dender vanavond Jong Genk over de knie met met 0-2. Beide goals (van Lallemand en Rajsel) vielen in het slotkwartier.