BEKIJK: RWDM kan in slotseconde gelijkmaker scoren tegen Jong Genk

Jong Genk hield de vicekampioen de hele eerste helft goed in bedwang en zette zijn defensieve stabiliteit iets na het uur om in offensieve dreiging. Aanvoerder Tuur Rommens rukte mee naar op en werd omver gelopen in het strafschopgebied. Jay-Dee Geusens zette de penalty feilloos om.

RWDM was met verstomming geslagen, maar ging op zoek naar de gelijkmaker. De Engelse spits Luke Plange had een uitgelezen kans om toe te slaan, maar pakte uit met een stevige misser voor het Genkse doel.

Een ijzersterke Tobe Leysen, de Genkse doelman, hield zijn ploeg daarna recht. Tot Challouk in de absolute slotfase toch nog de gelijkmaker kon scoren. In de 96e minuut schoot hij alsnog raak.

In het klassement staat Jong Genk op de tiende plek. Met vijf punten uit zes wedstrijden doen alleen Deinze en Dender slechter. RWDM blijft dankzij de late gelijkmaker en het bijbehorende punt op de vijfde plaats staan. Het heeft negen punten.