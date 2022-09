Lierse K. nestelt zich op kop van Challenge Pro League na vlotte winst tegen Deinze

Deinze toonde zich in het begin van de wedstrijd de beste ploeg op het veld en verzilverde na 20 minuten zijn overwicht. Vleugelaanvaller Jellert van Landschoot, die een verleden heeft bij Lierse, strafte een fout in de verdediging van de thuisploeg af.



Oog in oog met Lierse-doelman Maxime Delanghe duwde hij zijn tweede van het seizoen beheerst in doel.



Leandro Rocha hing de bordjes al snel weer in evenwicht. De Portugese spits stond op de goede plek om zijn zesde doelpunt van het seizoen te maken. Kapitein Thibault Van Acker opende kort voor de rust zijn rekening in het nieuwe seizoen vanaf de penaltystip.



Twintig minuten voor affluiten viel de bal vlak voor het doel van Deinze in Van Ackers voeten. Hij aarzelde niet.



In het slot van de wedstrijd scoorde ook topschutter Rocha met het hoofd zijn tweede van de avond. De boomlange spits lukt daarmee al voor de derde keer op een rij 2 doelpunten in één wedstrijd.



Lierse staat op kop met 9 punten, het wipt over Beerschot, dat 2e is met 7 punten. Deinze staat zevende met 4 punten.