Lierse K. wint kraker tegen Beerschot dankzij 3 dolle minuten

Rocha is van goudwaarde met 2 kopbalgoals

In een wedstrijd achter gesloten deuren kwam Beerschot iets voor het halfuur op voorsprong. Een mislukt schot van Koshi werd de perfecte assist voor Baeten, die zijn schot langs de paal in doel zag verdwijnen.

Nog voor de rust kwam Lierse K. langszij. Van Acker zag zijn pegel eerst nog op de lijn gekeerd, Rocha kopte daarna wel raak.

Beerschot had in het begin van de 2e helft 2 keer pech met het doelhout dat in de weg stond. Op het uur was het wel bingo: Rigo schilderde het leer in de kruising. 2-1 voor Beerschot.

In 3 dolle minuten keerde Lierse K. het tij nog volledig. Eerst knikte Rocha zijn 2e goal van de avond binnen. Tabekou strafte meteen daarna defensief geklungel in de Beerschot-defensie af.

Lierse K. komt zo op een gedeelde leidersplek met Lommel SK. Beerschot staat 6e op 2 punten van het kopduo.