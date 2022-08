Club NXT geeft 2-0-voorsprong uit handen tegen Standard-beloften

3 goals na 12 minuten spelen

2 seizoenen geleden was Club NXT nog het kneusje van de klas in 1B. De Club-beloften boekten toen maar 2 zeges in 28 matchen.

Tegen de beloften van Standard gooide blauw-zwart er vanavond meteen de beuk in.

Na 5 minuten trapte Arne Engels een vrije trap netjes in doel. Nog geen 4 minuten later verdubbelde Talbi de bonus met een lobbal.

Het regende doelpunten in de openingsfase. Standard prikte 3 minuten na de 2-0 de aansluitingstreffer binnen met dank aan Kuavita.

Op het halfuur kwamen de Luikenaars helemaal langszij met een strafschopgoal van Calut. Goals vielen er daarna niet meer te zien op Schiervelde (Roeselare).