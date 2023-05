LIVE: Wat een fenomeen! Mbokani trekt scheve situatie recht voor Beveren, moet RWDM nog wachten op titel?

clock 16:29

vooraf, 16 uur 29. 1-1 na halfuur. Het blijft spannend in de cruciale confrontatie tussen Lierse en Beveren. Na een halfuur is de tussenstand 1-1. De thuisploeg leek even alle titelhoop van de bezoekers de kop in te drukken met de openingstreffer, maar enkele minuten later stond het alweer gelijk. Mbokani lag met een geweldige actie aan de basis van het doelpunt van Barry. .