Lierse pakt tweede overwinning in play-offs tegen tienkoppig Club NXT

Lierse heeft de volle buit meegegraaid bij Club NXT op de zesde speeldag van de promotiegroep in de Challenger Pro League.

Het werd 0-1 dankzij een goal van Thibaut Van Acker. Een vroege rode kaart voor Club-aanvaller Daniel Perez, na een elleboogstoot, hypothekeerde de kansen van de thuisploeg.

Het is voor Lierse pas de tweede zege in de play-offs, voor Club NXT was het dan weer de tweede nederlaag. Vorige week eindigde het onderlinge duel op het Lisp ook al op 1-2.

De Brugse jonkies blijven derde in de tussenstand, met 48 punten. Lierse is vijfde, met 42 punten. Topploegen RWDM (eerste met 56 ptn) en Beveren (tweede met 55 ptn) zijn al even uit het zicht.