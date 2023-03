Beveren vervult zijn plicht tegen Lierse en zit RWDM op de huid in de Kampioensgroep

Lierse zit duidelijk al met volgend seizoen in het hoofd en liet daarom deze week met Serge Tabekou een van zijn smaakmakers zomaar vertrekken.



Op het veld maakte Lierse ook een geslagen indruk en na minder dan 10 minuten was het al prijs voor Beveren, een penalty van Thierno Barry.



Beveren domineerde, Lierse geraakte niet verder dan wat speldenprikken. Op 10 minuten van het einde maakte Ribeiro er dan maar helemaal korte metten mee.



Beveren heeft nu evenveel punten als RWDM, maar speelde wel een match meer. Morgen is er de Brusselse derby, tussen de RSCA Futures en de leider.