Hattrickheld El Ouahdi bezorgt RWDM in extremis gouden driepunter tegen Club NXT

Door de 2-1-nederlaag van RWDM bij SK Beveren stonden beide titelconcurrenten opnieuw samen aan kop in de Challenger Pro League.



De Brusselaars hadden wel nog een wedstrijd achter de hand en wilden die vandaag tegen ploeg-in-vorm Club NXT verzilveren.



Dat de Brugse beloften zich niet zomaar aan de kant wilden laten zetten, werd op het halfuur duidelijk. Een voorzet van Talbi dwarrelde voorbij alles en iedereen tegen de netten: 0-1.



RWDM schakelde een versnelling hoger en sloeg kort na de rust plots twee keer toe. El Ouahdi zette op eigen houtje de scheve situatie opnieuw recht.



Toch verging het lachen de thuisploeg al snel, want één minuut na de 2-1 hingen de bordjes alweer gelijk. Homma bediende knap Vermant, die de 2-2 precies in het hoekje duwde.



De tijd tikte genadeloos weg voor RWDM. Al zat het venijn helemaal in de staart. In de 95e (!) minuut viel de bal na een scrimmage voor de voeten van El Ouahdi, die zijn derde van de middag voorbij een kansloze Shinton schoot.