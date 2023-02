Ook Beerschot begint titelstrijd met valse noot, beste kansen zijn voor RSCA Futures

In de reguliere competitie hadden de beloften van Anderlecht gewonnen op het Kiel en ze leken van plan dat scenario te herhalen. Anderlecht begon het beste aan de wedstrijd, maar veel doelgevaar leverde dat niet meteen op.

Beerschot groeide wel in de wedstrijd, maar kansen creëren was het grote probleem. De thuisploeg zou de wedstrijd afsluiten met twee pogingen op doel. De beste kans was een poging met het hoofd voor Van den Bergh in de tweede helft, maar voor de rest was het aanvallend erg mager.

Anderlecht had geen karrenvracht aan kansen, maar wel de beste. De Wilde miste een grote voor de rust. Hij stond na een corner helemaal alleen aan de tweede paal, maar schoot van dichtbij over.



Stassin werd door diezelfde De Wilde heel knap voor doel gezet in de tweede periode, maar de topschutter van de Challenger Pro League geraakte niet voorbij de doelman.