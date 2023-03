Pegel van Hens helpt Dender van coach Timmy Simons voorbij Deinze

In een leuke openingsfase zagen we prikjes langs beide kanten. Na twintig minuten kreeg Deinze een strafschop, maar Hendrickx kreeg die bal niet voorbij doelman Gies.

Ook aan de overkant onderscheidde de doelman zich: Miras pakte tot tweemaal toe uit met een knappe redding op een schot van de bedrijvige Mbarki.



Vlak na rust sloeg Dender toe. Hens trapte een vrijschop eerst nog in de muur, maar de rebound knalde hij met zijn linker staalhard binnen. Dender bleef daarna controleren, maar grote uitgespeelde kansen bleven uit.



Deinze koos zijn momenten zuinig, maar kwam wel nog tweemaal dicht bij een doelpunt. Doelman Gies had nog een knappe snoekduik in huis op een kopbal van Prychynenko en vlak voor tijd draaide Balaj een vrije trap nog in het zijnet.



Aan de 1-0 veranderde er dus niets meer. Dender wint zo opnieuw onder coach Timmy Simons en kruipt drie punten dichter bij de tweede plek van Deinze. Lommel kan zondag tegen Jong Genk drie punten verder weglopen van Deinze.