BEKIJK: Courtois pakt uit met geweldige penaltysave in afscheidsmatch Benzema en Hazard

Ook in Spanje is de competitie vandaag aan zijn slotspeeldag toe. Bij Real Madrid staat de wedstrijd in het teken van het afscheid van Karim Benzema. De Fransman verlaat de Koninklijke na 14 succesrijke seizoenen. Ook Eden Hazard is toe aan zijn laatste wedstrijd, na een minder succesvolle passage in Madrid. Volg de score tegen Athletic Bilbao hier live.