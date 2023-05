Racistische spreekkoren naar Vinicius ontsieren zege van Valencia tegen Real Madrid

Voor een degelijke pot voetbal moest je niet in Mestalla zijn, en al zeker niet vanaf de 72e minuut. Vinicius Junior was na een opstootje in het strafschopgebied opnieuw het mikpunt van racistische spreekkoren en wees zelfs de daders aan in de tribune.

Doelman Thibaut Courtois ging onderhandelen met de scheidsrechter, maar na een kort oponthoud werd de wedstrijd alsnog hervat. Het is niet duidelijk of de daders werden gevat door stewards of de politie.

Bij Vinicius liepen de emoties dan ook hoog op. Toen de poppetjes in de blessuretijd opnieuw aan het dansen gingen, kon de Zuid-Amerikaan zich niet meer inhouden. Hij deelde een tik uit aan een Valencia-speler en kreeg rood onder de neus geduwd. Vinicius trakteerde de scheidsrechter op een cynisch applaus bij het verlaten van het veld.

Valencia hield uiteindelijk wel zijn 1-0-voorsprong vast, maar de wedstrijd tegen de Koninklijke zal vermoedelijk nog een staartje krijgen.