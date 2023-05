Yannick Carrasco zet Atletico op weg naar vlotte zege met 6e competitiegoal

Atletico Madrid heeft een rustige namiddag beleefd tegen Osasuna. Het klom net voor de rust op voorsprong toen Yannick Carrasco op aangeven van Antoine Griezmann een snelle tegenaanval succesvol kon afronden: 1-0.

Na de rust konden Saul Niguez (knal in de bovenhoek) en Angel Correa de eindstand vastleggen. Net na de 3-0 kreeg Carrasco (3 goals in 5 duels) een applausvervanging, Witsel Axel maakte als verdediger de 90 minuten wel rond.

Door de overwinning wipt Atletico Madrid voorlopig over stadsgenoot Real Madrid naar de tweede plaats. Real speelt later op zondag nog in Valencia.