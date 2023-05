Atletico klopt Cadiz met 5-1 en springt over Real naar 2, Carrasco goed voor goal en assist

Atletico verloor in 2023 nog maar 3 keer (alle competities beschouwd), waarvan 2 keer met 1-0 tegen leider Barcelona en een kwartfinale in de Copa tegen Real Madrid.



Van de laatste 10 competitiematchen won het er 9. Gisteren na 2 minuten bood Carrasco Griezmann al de openingstreffer aan. De Fransman verdubbelde op het half uur, na de rust dikten Morata, Carrasco vanaf de stip en Molina de score aan.



Na 21 minuten was Carrasco tegen geel aangelopen, na 64 minuten mocht hij naar de kant voor Correa.



Axel Witsel was eveneens aan de aftrap verschenen en bleef de hele wedstrijd tussen de lijnen.



Door zijn reeks van 27 op 30 wipt Atletico in de stand met 69 punten over stadsgenoot en eeuwige rivaal Real Madrid (68), dat dinsdag met 2-0 de boot inging op bezoek bij Real Sociedad, naar de tweede plaats. Barça is met 82 punten op weg naar de titel.