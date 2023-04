Barcelona volgt het voorbeeld van Real Madrid met zure nederlaag op verplaatsing

Alsof de titelstrijd nog wat langer spannend moet blijven.



FC Barcelona had vanavond de kans om aartsrivaal Real Madrid op 14 punten achterstand te zetten. Na een zege vorige week tegen Atlético Madrid, zat de vertrouwenstank van de Catalanen vol genoeg.



Al snel zorgde Rayo Vallecano voor een deuk in dat vertrouwen. Alvaro Garcia strafte weifelend verdedigen af met een streep in de benedenhoek. Zelf er iets tegenover zetten, lukte Lewandowski en co niet.



Sterker nog: in de tweede periode verdubbelde die andere Garcia, Francisco, de score. Duur balverlies van Barça lag aan de basis. Het jeugdproduct van Real Madrid kende geen medelijden en klopte Ter Stegen.



Robert Lewandowski zorgde nog voor spannende slotminuten na een geslaagde halve volley, maar aan de puntenverdeling veranderde niets meer.



De kloof blijft 11 punten. Het enige waar Xavi zich aan kan optrekken, is het feit dat Barcelona een speeldag dichter bij de titel staat.