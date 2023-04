Barcelona knoopt in topper tegen Atletico weer aan met de overwinning

Barcelona was in zijn vorige twee wedstrijden telkens niet verder gekomen dan 0-0 en ook tegen Atletico waren doelpunten schaars. Eén goal volstond voor de thuisploeg wel om de 3 punten te pakken: vlak voor de rust verschalkte Ferran Torres Atletico-keeper Oblak met een laag schot.

De 1-0 van Barcelona was een beetje gevleid, want in de 1e helft waren de betere kansen eigenlijk voor Atletico geweest, met onder meer een bal op de lat van Antoine Griezmann.

Met een bedrijvige Carrasco bleven de bezoekers ook na de rust jagen op een doelpunt, maar Barcelona hield het achterin goed gesloten. De beste mogelijkheden waren zelfs nog voor de thuisploeg, maar door missers van Gavi en Raphinha bleef het toch nog spannend tot het laatste fluitsignaal.

In de rangschikking diept koploper Barcelona met 76 punten zijn bonus op eerste achtervolger Real Madrid opnieuw uit tot 11 punten. Atlético bezet de 3e positie met 60 eenheden.