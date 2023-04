Real Madrid krijgt tussendoortje Cadiz pas na driekwart wedstrijd klein

Fase per fase

Fase per fase

clock 90+5' tweede helft tweede helft, minuut 95 match afgelopen

clock 90+4' De poging wordt gered door Thibaut Courtois (Real Madrid), die geen rebound weggeeft. tweede helft, minuut 94. De poging wordt gered door Thibaut Courtois (Real Madrid), die geen rebound weggeeft.

clock 90+4' Álvaro Negredo (Cádiz CF) haalt uit... tweede helft, minuut 94. Álvaro Negredo (Cádiz CF) haalt uit...

clock 90+2' Roger (Cádiz CF) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Aurélien Tchouaméni (Real Madrid). tweede helft, minuut 92. Roger (Cádiz CF) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).

clock 90+1' Marco Asensio (Real Madrid) trapt op doel, maar zijn schot gaat naast. tweede helft, minuut 91. Marco Asensio (Real Madrid) trapt op doel, maar zijn schot gaat naast.

clock 90+1' Er komen 4 minuten extra tijd bij. tweede helft, minuut 91. extra time 4 - extra time Er komen 4 minuten extra tijd bij.

clock 89' De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Marco Asensio (Real Madrid), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. tweede helft, minuut 89. De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Marco Asensio (Real Madrid), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt.

clock 89' Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) kan aanleggen, maar zijn schot wordt afgeblokt. tweede helft, minuut 89. Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) kan aanleggen, maar zijn schot wordt afgeblokt.

clock 88' De vlag van de lijnrechter gaat de hoogte in: Nacho (Real Madrid) stond buitenspel. tweede helft, minuut 88. De vlag van de lijnrechter gaat de hoogte in: Nacho (Real Madrid) stond buitenspel.

clock 88' Redding van David Gil (Cádiz CF), die de bal al duikend kan pareren. tweede helft, minuut 88. Redding van David Gil (Cádiz CF), die de bal al duikend kan pareren.

clock 88' Marco Asensio (Real Madrid) haalt uit... tweede helft, minuut 88. Marco Asensio (Real Madrid) haalt uit...

clock 88' De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Eden Hazard (Real Madrid), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. tweede helft, minuut 88. De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Eden Hazard (Real Madrid), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt.

clock 87' Karim Benzema (Real Madrid) kan aanleggen, maar zijn schot wordt afgeblokt. tweede helft, minuut 87. Karim Benzema (Real Madrid) kan aanleggen, maar zijn schot wordt afgeblokt.

clock 87' Alfonso Espino (Cádiz CF) zet zijn hoofd tegen de bal, maar hij kan niet kadreren. tweede helft, minuut 87. Alfonso Espino (Cádiz CF) zet zijn hoofd tegen de bal, maar hij kan niet kadreren.

clock 86' Marco Asensio (Real Madrid) kan aanleggen, maar zijn schot wordt afgeblokt. tweede helft, minuut 86. Marco Asensio (Real Madrid) kan aanleggen, maar zijn schot wordt afgeblokt.

clock 85' Vrije trap voor Real Madrid. Luis Hernández (Cádiz CF) hield Eden Hazard vast en dat had de scheidsrechter gezien. tweede helft, minuut 85. Vrije trap voor Real Madrid. Luis Hernández (Cádiz CF) hield Eden Hazard vast en dat had de scheidsrechter gezien.

clock 85' Álvaro Negredo (Cádiz CF) zet zijn hoofd tegen de bal, maar hij kan niet kadreren. tweede helft, minuut 85. Álvaro Negredo (Cádiz CF) zet zijn hoofd tegen de bal, maar hij kan niet kadreren.

clock 83' Álvaro Negredo (Cádiz CF) trapt op doel, maar zijn schot gaat naast. tweede helft, minuut 83. Álvaro Negredo (Cádiz CF) trapt op doel, maar zijn schot gaat naast.

clock 83' Roger (Cádiz CF) trapt op doel, maar zijn schot gaat naast. tweede helft, minuut 83. Roger (Cádiz CF) trapt op doel, maar zijn schot gaat naast.