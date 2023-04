LIVE: Benzema amuseert zich bij Real met hattrick in 7 minuten

Fase per fase

clock 50' Kike Pérez (Real Valladolid) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Lucas Vázquez (Real Madrid). tweede helft, minuut 50. Kike Pérez (Real Valladolid) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Lucas Vázquez (Real Madrid).

clock 48' De poging wordt gered door Sergio Asenjo (Real Valladolid). De keeper ging goed plat en kon de bal klemmen. tweede helft, minuut 48. De poging wordt gered door Sergio Asenjo (Real Valladolid). De keeper ging goed plat en kon de bal klemmen.

clock 48' Karim Benzema (Real Madrid) haalt uit... tweede helft, minuut 48. Karim Benzema (Real Madrid) haalt uit...

clock 48' De vlag van de lijnrechter gaat de hoogte in: Sergio León (Real Valladolid) stond buitenspel. tweede helft, minuut 48. De vlag van de lijnrechter gaat de hoogte in: Sergio León (Real Valladolid) stond buitenspel.

clock 47' Alvaro Aguado (Real Valladolid) kan aanleggen, maar zijn schot wordt afgeblokt. tweede helft, minuut 47. Alvaro Aguado (Real Valladolid) kan aanleggen, maar zijn schot wordt afgeblokt.

clock 46' Pech voor Real Valladolid, want het schot van Kike Pérez strandt op de paal. tweede helft, minuut 46. Pech voor Real Valladolid, want het schot van Kike Pérez strandt op de paal.

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 17:20 rust, 17 uur 20. Vervanging bij Real Valladolid, Kike Pérez erin, Luis Pérez eruit wissel substitution out Luis Pérez substitution in Kike Pérez

clock 45+1' eerste helft eerste helft, minuut 46 match afgelopen

clock 44' Gonzalo Plata (Real Valladolid) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Éder Militão (Real Madrid). eerste helft, minuut 44. Gonzalo Plata (Real Valladolid) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Éder Militão (Real Madrid).

clock 42' De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Toni Kroos (Real Madrid), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. eerste helft, minuut 42. De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Toni Kroos (Real Madrid), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt.

clock 40' Karim Benzema (Real Madrid) trapt op doel, maar zijn schot gaat naast. eerste helft, minuut 40. Karim Benzema (Real Madrid) trapt op doel, maar zijn schot gaat naast.

clock 39' Gonzalo Plata (Real Valladolid) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Vinícius Júnior (Real Madrid). eerste helft, minuut 39. Gonzalo Plata (Real Valladolid) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Vinícius Júnior (Real Madrid).

clock 38' De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Toni Kroos (Real Madrid), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. eerste helft, minuut 38. De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Toni Kroos (Real Madrid), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt.

clock 38' David Alaba (Real Madrid) verlengt de voorzet met zijn hoofd, maar zijn kopbal strandt op het lichaam van een verdediger. eerste helft, minuut 38. David Alaba (Real Madrid) verlengt de voorzet met zijn hoofd, maar zijn kopbal strandt op het lichaam van een verdediger.

clock 38' De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Toni Kroos (Real Madrid), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. eerste helft, minuut 38. De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Toni Kroos (Real Madrid), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt.

clock 36' Karim Benzema kan scoren voor Real Madrid. De assist komt op naam van Rodrygo. eerste helft, minuut 36. Doelpunt voor Real Madrid Karim Benzema kan scoren voor Real Madrid. De assist komt op naam van Rodrygo.

clock 36' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 36 door Karim Benzema van Real Madrid. 4, 0. goal Real Madrid Real Valladolid 51' 4 0

clock 34' Martin Hongla (Real Valladolid) trapt op doel, maar zijn schot gaat naast. eerste helft, minuut 34. Martin Hongla (Real Valladolid) trapt op doel, maar zijn schot gaat naast.