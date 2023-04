Barcelona heeft geen kind aan hekkensluiter Elche

Het verschil tussen de nummer 20 en de nummer 1 in La Liga was op het veld zo groot als de stand doet vermoeden. Barcelona was heer en meester in Elche en het was de onvermijdelijke Lewandowski die in de 20e minuut zijn team op het spoor richting overwinning zette.

De score verdubbelen lukte pas na de rust. Ansu Fati zoefde voorbij zijn verdediger en schoof die bal in doel. De vader van de jonge aanvaller had eerder deze week nog gemopperd over een gebrek aan speeltijd en gedreigd met een mogelijk vertrek. Fati junior zette die claim dus meteen kracht bij op het veld.

In het laatste halfuur deed Barça er in spaarmodus nog 2 goals bij. Zonder veel krachten te verspillen dus, want woensdag staat er nog maar eens een Clasico op het menu.

Barcelona en Real Madrid treffen elkaar in de terugmatch van de halve finales in de Copa del Rey. Barça won de heenwedstrijd met 1-0.