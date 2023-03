LIVE: Real krijgt vroeg cadeautje van Barça, maar gelijkmaker valt net voor rust

Hoogspanning in Spanje. Door het corruptieschandaal bij Barcelona verliep de aanloop naar El Clasico stormachtig in de media. Op het veld schrijven de Catalanen wel een rooskleurig verhaal. Tegen Real Madrid verdedigen ze een voorsprong van 9 punten in La Liga. Wordt de titel vanavond beslist? U volgt het hier vanaf 21 uur.