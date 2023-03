Courtois wil druk op Barça nog opdrijven na woelige aanloop naar Clasico: "Vertrouwen in zege is groot"

clock 10:58

vooraf, 10 uur 58. Courtois: "Druk op Barça hoog houden". De Clasico, het blijft een speciale wedstrijd. Ook voor – inmiddels – routinier Thibaut Courtois. De Belgische nummer 1 beseft dat Real moet winnen, anders wordt het verschil wel erg groot. "Al hebben we er vertrouwen in dat we zullen winnen. We blijven vechten tot het einde", zegt hij strijdvaardig in Mundo Deportivo. Toch beseft de doelman van Real, dat nog maar net verloor van Barcelona in de beker, het gevaar. "Barcelona verdedigt goed en is efficiënt. Als ze vandaag winnen en de zeges blijven opstapelen, zullen ze de verdiende kampioen worden." .