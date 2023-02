Met twee doelpunten vlak voor de rust ontdoet efficiënt Barcelona zich van kranig Cadiz

Barcelona speelde donderdagavond nog in de Europa League tegen Manchester United en die wedstrijd leek toch nog wat in de benen te zitten.

Sprankelend was het voetbal van de thuisploeg niet en de fans moesten zich zelfs even in de ogen wrijven toen Marti de bezoekers op voorsprong leek te zetten. Het vlaggetje van de lijnrechter ging de lucht in: buitenspel.

Het was de bedrijvige Ferran Torres die met de rust in zicht de wedstrijd openbrak. De Spanjaard vond Lewandowski voor doel en de kopbal van de Pool werd nog wel gered, maar Serbi Roberto was bij de pinken in de rebound.

In de extra tijd van de 1e helft was het toch nog raak voor Lewandowski. Sergi Roberto kroop dit keer in de rol van aangever, Lewandowski schoof de bal accuraat binnen vanaf de rand van de zestien.



Een moedig Cadiz, met Theo Bongonda in de basis, vond ook na de rust de weg naar doel. Opnieuw ging het feestje niet door, dit keer omdat Barcelona-keeper Ter Stegen gehinderd werd bij een hoekschop.

Ook in het slot van de wedstrijd drongen de bezoekers nog aan, maar Ter Stegen kloppen lukte niet, al kreeg de Duitser tot 2 keer toe ook de hulp van de paal. De doelman van Barça zit na vanavond aan een indrukwekkende 17 clean sheets in 22 competitiewedstrijden dit seizoen.